Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Die holländische Transavia konnte im Oktober 2016 insgesamt 1,343 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 25,0 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 16,8 Prozent auf 2,599 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 14,9 Prozent auf 2,304 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Oktober bei hohen 88,6 Prozent und hat sich somit um 1,5 Prozent leicht verschlechtert.