Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Juli 2016 1,626 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 23,1 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 13,9 Prozent auf 3,157 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 12,9 Prozent auf 2,871 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Juli bei hohen 91 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozentpunkte verschlechtert.

Im den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Transavia 7,283 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von zwanzig Prozent.