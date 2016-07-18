Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Juni 2016 1,329 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 19,4 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 10,5 Prozent auf 2,496 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 8,3 Prozent auf 2,220 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Juni bei hohen 88,9 Prozent und hat sich somit um 1,8 Prozentpunkte verschlechtert.

Im ersten Halbjahr 2016 sind bei Transavia 5,657 Millionen Fluggäste zugestiegen, das entspricht einem Wachstum von 19,1 Prozent.