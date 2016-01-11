Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Dezember 2015 567 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 13,1 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 8,8 Prozent auf 1,227 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 7,6 Prozent auf 1,021 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Dezember bei 83,2 Prozent und hat sich somit um einen Prozentpunkt leicht verschlechtert.

Im Berichtsjahr 2015 benutzten 10,805 Millionen Passagiere Transavia, das entspricht einem Wachstum von neun Prozent.