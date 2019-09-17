Transavia meldet leichtes Wachstum

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im August 2019 insgesamt 1,913 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von drei Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 8,7 Prozent auf 3,541 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 8,7 Prozent auf 3,800 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im August bei hohen 93,2 Prozent und hat sich somit um weitere 0,2 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Transavia insgesamt 11,548 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,9 Prozent.