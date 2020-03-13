Transavia konnte weiter wachsen

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Februar 2020 insgesamt 976 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 9,2 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um sieben Prozent auf 1,887 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 7,8 Prozent auf 1,764 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Februar bei sehr hohen 93,5 Prozent und hat sich somit um weitere 0,7 Prozentpunkte verbessert. In dem starken Wachstum widerspiegelt sich auch das Schaltjahr.