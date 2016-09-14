Transavia kann kräftig wachsen

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Die holländische Transavia konnte im August 1,679 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 21 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 13,9 Prozent auf 3,243 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 13,2 Prozent auf 2,985 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im August bei hohen 92,1 Prozent und hat sich damit um 0,6 Prozentpunkte abgeschwächt.