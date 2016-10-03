Transavia fliegt von München nach Tel Aviv

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Mit Transavia den Nahen Osten entdecken: Reisende können jetzt mehrmals pro Woche mit Transavia von München nach Tel Aviv fliegen.

Eine Boeing 737-800 bringt die Fluggäste jeden Montag, Mittwoch und Freitag in die zweitgrößte Stadt Israels. Zurück nach München geht es jeweils an denselben Tagen. Ab Sommer 2017 werden die Frequenzen erhöht und die Strecke vier Mal pro Woche bedient. Neben Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa ist Tel Aviv das vierte neue Ziel im Winterflugplan von Transavia ab München.

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