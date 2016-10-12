Transavia feiert 50-jähriges Jubiläum

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Happy Birthday Transavia: Münchens neue Low-Cost-Airline feiert 50 Jahre Erfolgsgeschichte am Himmel und macht seinen Kunden ein besonders günstiges Geschenk.

Unter dem Motto „Happy Birthdeals“ bietet die Fluggesellschaft Schnäppchenpreise zu den schönsten Zielen Europas schon ab 29 Euro an. Tickets sind unter www.transavia.com buchbar. Die „Happy Birthdeals“-Kampagne ist die erste von mehreren geplanten Aktivitäten innerhalb der nächsten sechs Wochen rund um den Geburtstag von Transavia am 16. November.

„Mit unserer ‚Happy Birthdeals‘-Kampagne möchten wir alle Kunden dazu einladen, dieses bedeutende Jubiläum mit uns zu feiern. Seit 50 Jahren bieten wir unseren Fluggästen herausragenden Service und besondere Gastfreundschaft – und das alles zu günstigen Preisen“, so Paul de Raad, Vice President Marketing und e-Commerce von Transavia. „Wir freuen uns sehr, dass unser Konzept auch im deutschen Markt so gut ankommt, seit wir in München Anfang des Jahres gestartet sind.“

Transavia blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte und weitreichende Erfahrung in der Luftfahrt zurück. Die Airline wurde 1965 in den Niederlanden gegründet. Im November 1966 startete der kommerzielle Flugbetrieb mit einer Verbindung zwischen Amsterdam und Neapel. Transavia ist am Flughafen München mit vier stationierten Flugzeugen am Start und bringt ihre Kunden von der bayerischen Landeshauptstadt zu zahlreichen beliebten Flugzielen auf der Kurz- und Mittelstrecke.

Die „Happy Birthdeals“-Flüge gelten für Flüge zu 20 Destinationen ab München, zum Beispiel nach Eindhoven schon ab 29 Euro und nach Catania in Sizilien ab 39 Euro. Klassische Ferienziele in Portugal, wie Faro und Lissabon, sind ebenfalls schon ab 39 Euro bzw. 49 Euro pro Strecke verfügbar. Kultur- und Designliebhaber kommen zum Beispiel in Kopenhagen schon ab 39 Euro pro Strecke voll auf ihre Kosten.

Ein Service-Highlight auf den Flügen mit Transavia ist die Entertainment App, über die an Bord auf dem eigenen Smartphone oder Tablet eine Vielzahl von Filmen und Serien zur Verfügung stehen. Die App ist kostenfrei und kann vor dem Flug heruntergeladen werden.

Ein weiterer Bestandteil des Transavia-Erlebnisses ist die Auswahlmöglichkeit von drei verschiedenen Tarifen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind: In allen Optionen sind ein Handgepäckstück mit zehn Kilogramm sowie ein fester Sitzplatz inklusive. In den Tarifen „Plus“ und „Max“ sind zudem ein Freigepäckstück von 20 bzw. 30 Kilogramm, Flexibilität in den Umbuchungskonditionen sowie eine kostenlose Sitzplatzreservierung inbegriffen. Der „Max“-Tarif ermöglicht außerdem die Nutzung einer Fast Lane bei der Sicherheitskontrolle, um Wartezeiten zu verkürzen.

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