Transavia Airlines übernimmt Airbus A321neo

Airbus A321neo Transavia (Foto: Airbus)

Airbus hat am 19. Dezember 2023 die Übergabe des ersten Airbus A321neo an Transavia bekanntgegeben, die Maschine wurde im Airbus Werk Hamburg an die niederländische Airline übergeben.

Transavia Airlines ist Teil der Air France-KLM-Gruppe und mietet ihren ersten Airbus A321neo von der Air Lease Corporation ein. Das Flugzeug wurde in Hamburg an Transavia übergeben und nutzte bei dem Auslieferungsflug zum Amsterdamer Flughafen Schiphol die Option Sustainable Aviation Fuel (SAF) zu tanken. Transavia wird mit dieser Erstübergabe zu einem neuen Airbus Kunden für den A321neo. Transavia wechselt momentan von einer Boeing 737 Flotte auf Schmalrumpfflugzeuge aus der Airbus A320 Familie. Der neu ausgelieferte A321neo für Transavia Airlines bietet Platz für 232 Passagiere in einer Klasse.

Der A321neo ist das größte Mitglied der Airbus A320neo Familie und bietet unübertroffene Leistungswerte bei der Reichweite und Nachhaltigkeit. Ausgestattet mit Sharklets und angetrieben von LEAP-1A-Triebwerken der neuen Generation von CFM International sorgt die A321neo im Vergleich zu Single-Aisle-Flugzeugen der vorherigen Generation für eine Reduzierung der Lärmbelastung um 50 Prozent und eine Reduzierung des Treibstoffverbrauchs und der CO2 Emissionen um 20 Prozent.

Bis heute hat die A321neo mehr als 5.600 Bestellungen von über 100 Kunden auf der ganzen Welt erhalten.