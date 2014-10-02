TransNusa übernimmt erste ATR 42-600

Die indonesische TransNusa Aviation Mandiri konnte am 25. September 2014 ihre erste ATR 42-600 in Empfang nehmen.

Das neue Turbopropellerflugzeug soll ab November den Liniendienst bei der Airline aus Indonesien aufnehmen. Die Fluggesellschaft hält Optionen über drei weitere ATR 42-600. Bei der ATR 42-600 handelt es sich um die kleinere Version der ATR 72-600, sie ist normalerweise für bis zu 50 Fluggäste ausgelegt. An der Struktur der beiden Modelle wurde gegenüber ihren Vorgängermaschinen keine grundsätzlichen Änderungen vorgenommen, die Flugzeuge sind mit einer modernen Avionik von Thales, stärkeren Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerken und einer fortschrittlichen Kabineneinrichtung verbessert worden.