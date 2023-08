Training Chef von Airbus fordert mehr Handfertigkeit

Captain Jacques Drappier forderte an der Aerospace Asia während der APATS Trainig Konferenz die Verantwortlichen auf, wieder vermehrt auf die Basic Flying Skills zu fokussieren.

Die heutigen Flugzeuge verfügen über einen enorm hohen Automatisierungsgrad und sind technisch ausgereifter als je zuvor. Man darf jedoch nicht vergessen, dass diese Maschinen trotz der hohen Automatisierung auch von Hand gesteuert werden können. Genau hier will Captain Jacques Drappier, Senior Director Flight and Cabin Crew Training bei Airbus, ansetzen. Er fordert die Verantwortlichen in der Airline Industrie auf, ihren Piloten im Simulator wieder vermehrt Zeit einzuräumen, um die Grundfertigkeiten im Fliegen zu üben. Ein Langstreckenpilot bringt es selbst wenn er acht- bis neunhundert Flugstunden im Jahr fliegt auf nur wenige Landungen und zum grössten Teil der Flugzeit lässt man den Autopiloten fliegen, was der Sicherheit sicher dienlich ist. Jacques Drappier bemängelt, dass man häufig Flugzeugführer schult, die nur noch über mangelhaftes fliegerisches Können verfügen. Er muntert die Industrie auf, bei der Simulatorausbildung oder Weiterbildung wieder vermehrt auf die fliegerischen Grundfertigkeiten zu fokussieren. Hier müssen die Verantwortlichen in den Trainingsabteilungen ihren Ausbildungsprogrammen wohl oder übel mehr Zeit vorschreiben, denn die Umschulungen werden immer kürzer, damit Kosten gespart werden können.