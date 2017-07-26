Tipps fürs Ferienfliegen ab Nürnberg

Flughafen Nürnberg (Foto: Nürnberg Airport)

Rund 660.000 Passagiere, und damit ganze 15 Prozent mehr als im Vorjahr, werden in den bayerischen Sommerferien am Albrecht Dürer Airport Nürnberg erwartet.

Allein am ersten Ferienwochenende (Freitag bis Sonntag) sollen es über 40.000 Fluggäste werden. 16 neue Ziele sorgen für deutlich mehr Attraktivität im Flugangebot ab dem Flughafen Nürnberg.

"Rennstrecken" im Sommer

Mehr als 30 Airlines fliegen den Airport im Sommer an, über 6.200 Starts und Landungen sind für die Ferienzeit geplant. Topziele sind Palma de Mallorca und Antalya mit wöchentlich je 38 Verbindungen. Mehr als 140 Mal pro Woche werden die schönsten Ziele rund ums Mittelmeer angesteuert. Fernstrecken von Asien bis USA sind ideal über die mehr als 30 täglichen Anschlüsse zu den europäischen Drehkreuzflughäfen zu erreichen.

Europäische Metropolen wie z. B. Belgrad, Birmingham, Madrid, Mailand, Manchester und Rom bereichern diesen Sommer das Flugangebot des Airport Nürnberg und laden zu Kurzreisen ein. Im Vergleich zu den Sommerferien 2016 werden von verschiedenen Airlines über 130.000 zusätzliche Sitzplätze für Städtereisen bereitgehalten.

Gut vorbereiten

Der Airport Nürnberg ist für die "heißesten" Wochen im Jahr gut gerüstet: Die rund 4.000 Beschäftigten in ca. 140 Betrieben am Standort Flughafen stellen sich auf die größte Reisewelle des Jahres ein. Das Personal an den Ticketschaltern und auf dem Vorfeld wird in den Spitzenzeiten aufgestockt. So auch bei den Kollegen in der Gepäcksortierung, die in diesem Zeitraum rund 580.000 Koffer und Taschen verladen.

Die Stammkräfte werden durch Aushilfen unterstützt, so dass insgesamt über 120 Mitarbeiter aus acht Nationen im 24-Stundenbetrieb in der Gepäcksortierung tätig sind. Ein Mitarbeiter bewegt in einer Schicht bis zu fünf Tonnen Gewicht mit seiner Muskelkraft. Polizei und Zoll passen ihre Mannstärke ebenfalls an. Auch die gastronomischen Betriebe sorgen vor: Allein über die Theken von Mövenpick gehen während der Ferien täglich 1.000 Brezen – mehr als doppelt so viele wie an gewöhnlichen Reisetagen.

Weniger Warten

Die freundlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Shops sind ebenfalls bereit: Im Travel Value & Duty Free Shop im Wartebereich wird Reisenden eine große Auswahl hochwertiger Parfümerieartikel, Süßwaren, Spirituosen sowie Tabakwaren angeboten. Dabei sind die "Special Offers" jeden Monat neu und beinhalten besonders günstige Preise für Produkte aus allen Bereichen. Und im Nürnberg Store mit seinen Spielwaren sowie im Buchladen gibt es viele Ideen zum Zeitvertreib im Flugzeug und in den Ferien.

Reisedokumente überprüfen

Vor dem Abflug sollte jeder Reisende die Gültigkeit seiner Ausweispapiere überprüfen. Wichtige Tipps zum Thema Pass und Visum gibt es auf der Flughafenwebsite unter dem Stichwort "Reisevorbereitungen". Bei der Heimkehr achtet der Zoll auf verbotene Mitbringsel wie lebende Tiere und gefälschte Markenprodukte (Plagiate).

Frühzeitig anreisen

Wichtig ist die rechtzeitige Anreise. Dabei sollten Autofahrer Baustellen und Staus einkalkulieren. Wer das "OnlineParken" nutzt und im Internet reserviert, kann sich bereits vorher einen Stellplatz sichern. Wer öffentlich anreist, erreicht den Airport Nürnberg mit der U2 in nur 12 Minuten ab Hauptbahnhof. Neben dem normalen Check-in am Schalter bieten viele Airlines die Möglichkeit zum frühzeitigen Einchecken im Internet (Web Check-in) oder den beliebten Vorabend-Check-in an.

Reisetipps für Kurzentschlossene

Wer bisher kein Flugziel gefunden hat, kann sich bei 20 Reisebüros am Airport Nürnberg beraten lassen. Kurzentschlossene finden für den August noch attraktive Angebote. Schon jetzt sind auch viele Ziele für den Herbst und Winter buchbar, darunter klassische Pauschalreisen ebenso wie Low-Cost-Flüge zum Beispiel mit Ryanair, Wizz Air und Vueling. Frühbucher profitieren von einer breiten Angebotsvielfalt und attraktiven Preisen.

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