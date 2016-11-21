Tigerair meldet weniger Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Oktober 2016 insgesamt 407 Tausend Passagiere, verglichen mit dem letztjährigen Oktober entspricht dies einem Rückgang von 1,7 Prozent.

Die Low Cost Airline von Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung um 3,6 Prozent auf 937,1 Millionen Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage verschlechterte sich um 4,5 Prozent auf 740,9 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 0,7 Prozentpunkte auf 79,1 Prozent verschlechtert.