Tigerair meldet weniger Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat August 2016 insgesamt 417 Tausend Passagiere, verglichen mit dem August 2015 entspricht dies einem Rückgang von 6,1 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um ein Prozent auf 944,6 Millionen Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage verschlechterte sich um sieben Prozent auf 776 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 2,9 Prozentpunkte auf 82,2 Prozent verschlechtert.