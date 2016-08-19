Tigerair meldet weniger Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Juli 2016 insgesamt 443 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Juli 2015 entspricht dies einer Abnahme von 1,1 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 1,1 Prozent auf 957 Millionen Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage verschlechterte sich um 1,5 Prozent auf 826 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 0,4 Prozentpunkte auf 84,9 Prozent abgeschwächt.