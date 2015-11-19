Tigerair meldet weniger Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Oktober insgesamt 414 Tausend Passagiere, verglichen mit dem letztjährigen Oktober entspricht dies einem leichten Minus von 0,5 Prozent.

Die Low Cost Airline von Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung um 0,5 Prozent auf 971,6 Millionen Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 775,8 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 0,6 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent verbessert.