Tigerair meldet weniger Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat September insgesamt 393 Tausend Passagiere, verglichen mit dem letztjährigen September entspricht dies einem Minus von 1,3 Prozent.

Die Low Cost Airline von Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung um 3,7 Prozent auf 893,2 Millionen Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage verschlechterte sich um 3,8 Prozent auf 730 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 0,1 Prozentpunkte auf 81,7 Prozent vermindert.