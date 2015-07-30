Tigerair meldet weniger Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Juni 2015 insgesamt 439 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Juni 2014 entspricht dies einem Rückgang von 9,7 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 8,9 Prozent auf 948 Millionen Sitzplatzkilometer reduziert. Die Nachfrage verschlechterte sich um 10,2 Prozent auf 806 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ging verglichen mit dem Vorjahresjuni um 1,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 85 Prozent zurück.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Tigerair Singapore 5,014 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 4,8 Prozent.