Tigerair meldet weniger Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Mai 2015 insgesamt 432 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Mai 2014 entspricht dies einer Abnahme von 8,7 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 6,7 Prozent auf 969 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Nachfrage verschlechterte sich um 8,7 Prozent auf 805 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresmai um 1,8 Prozentpunkte auf 83 Prozent verschlechtert. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Tigerair Singapore 5,061 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 2,9 Prozent.