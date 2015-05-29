Tigerair meldet weniger Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat April 2015 insgesamt 413 Tausend Passagiere, verglichen mit dem April 2014 entspricht dies einem Rückgang von 8,6 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um sechs Prozent auf 942 Millionen Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,4 Prozent auf 777 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte verglichen mit dem Vorjahresapril um 0,3 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent verbessert werden. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Tigerair Singapore 5,101 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 0,8 Prozent.