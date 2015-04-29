Tigerair meldet weniger Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat März insgesamt 412 Tausend Passagiere, verglichen mit dem März 2014 entspricht dies einem Passagierrückgang von 14,5 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um gut zwölf Prozent auf 972 Millionen Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage hat sich ebenfalls um gut zwölf Prozent auf 772 Millionen Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 0,2 Prozentpunkte auf 79,4 Prozent verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Tigerair Singapore 5,140 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 1,4 Prozent.