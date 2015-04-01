Tigerair meldet weniger Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Februar 2015 insgesamt 374 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Februar 2014 entspricht dies einem Minus von sieben Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 8,5 Prozent auf 910 Millionen Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage verschlechterte sich um 3,2 Prozent auf 878 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 4,3 Prozentpunkte auf 78,9 Prozent verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Tigerair Singapore 5,209 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,2 Prozent.