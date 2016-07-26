Tigerair meldet rückläufigen Juni

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Juni 2016 insgesamt 420 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Juni 2015 entspricht das einem Rückgang von 4,3 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 2,2 Prozent auf 928 Millionen Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage verschlechterte sich um 3,9 Prozent auf 775 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 0,8 Prozentpunkte auf 83,5 Prozent verschlechtert.