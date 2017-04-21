Tigerair meldet mehr Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat März 2017 insgesamt 443 Tausend Passagiere, verglichen mit dem März 2016 entspricht dies einer Steigerung von 2,1 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur und Tochter von Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung um fünf Prozent auf 994 Millionen Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,5 Prozent auf 819 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ging um zwei Prozentpunkte auf 82,4 Prozent zurück.