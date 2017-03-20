Tigerair meldet mehr Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Februar 2017 insgesamt 406 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Steigerung von 0,7 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur und Tochter von Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung um 1,3 Prozent auf 911 Tausend Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 756 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte um 1,4 Prozentpunkte auf 83,0 Prozent verbessert werden.