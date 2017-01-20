Tigerair meldet mehr Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Dezember 2016 insgesamt 488 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Dezember 2015 entspricht dies einer Steigerung von 3,8 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 0.9 Prozent auf 1,027 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,4 Prozent auf 907 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 2,1 Prozentpunkte auf hohe 88,3 Prozent verbessert. Tigerair Singapore ist eine Tochter von Singapore Airlines.