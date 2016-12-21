Tigerair meldet mehr Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat November 2016 insgesamt 426 Tausend Passagiere, verglichen mit dem November 2015 entspricht dies einer Steigerung von 0,9 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 0,2 Prozent auf 945,5 Tausend Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 793,3 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 0,8 Prozentpunkte auf 83,9 Prozent verbessert.