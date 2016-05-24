Tigerair meldet mehr Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat April 2016 insgesamt 424 Tausend Passagiere, verglichen mit dem April 2015 entspricht dies einer Steigerung von 2,7 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um ein Prozent auf 932,6 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,9 Prozent auf 791,6 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte verglichen mit dem Vorjahresapril um 2,4 Prozentpunkte auf 84,9 Prozent erhöht werden.