Tigerair meldet mehr Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat März 2016 insgesamt 434 Tausend Passagiere, verglichen mit dem März 2015 entspricht dies einer Steigerung von 5,3 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur und Tochter von Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung um 2,6 Prozent auf 947 Millionen Sitzplatzkilometer reduziert. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,5 Prozent auf 799 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte um fünf Prozentpunkte auf 84,4 Prozent verbessert werden.