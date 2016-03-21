Tigerair meldet mehr Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Februar 2016 insgesamt 403 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Februar 2015 entspricht dies einer Steigerung von 7,8 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur und Tochter von Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung um 1,5 Prozent auf 923 Tausend Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,9 Prozent auf 753 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte um 2,7 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent verbessert werden.