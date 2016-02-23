Tigerair meldet mehr Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Januar 2016 insgesamt 417 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Januar 2015 entspricht dies einer Steigerung von 1,7 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 6,3 Prozent auf 892 Tausend Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage verschlechterte sich um 0,7 Prozent auf 781 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte um 2,9 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent verbessert werden.