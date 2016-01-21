Tigerair meldet mehr Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Dezember 2015 insgesamt 470 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Dezember 2014 entspricht dies einer Steigerung von 0,4 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 1,4 Prozent auf 1,017 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage verschlechterte sich ebenfalls um 1,4 Prozent auf 877 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung blieb mit 86,2 Prozent praktisch gleich wie im Vorjahresdezember.