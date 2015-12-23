Tigerair meldet mehr Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat November insgesamt 422 Tausend Passagiere, verglichen mit dem November 2014 entspricht dies einer Steigerung von 3,7 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 2,8 Prozent auf 947 Tausend Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 787 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 2,6 Prozentpunkte auf 83,1 Prozent verbessert.