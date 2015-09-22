Tigerair meldet mehr Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat August insgesamt 444 Tausend Passagiere, verglichen mit dem August 2014 entspricht dies einer Steigerung von vier Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um ein Prozent auf 979,6 Millionen Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,5 Prozent auf 834 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 2,1 Prozentpunkte auf 85,1 Prozent verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Tigerair Singapore 5,060 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 4,2 Prozent.