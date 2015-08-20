Tigerair meldet mehr Passagiere

Tigerair Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Juli insgesamt 448 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Juli 2014 entspricht dies einer Steigerung von 7,2 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 0,1 Prozent auf 968 Millionen Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,3 Prozent auf 825,8 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 2,7 Prozentpunkte auf 85,3 Prozent verbessert.