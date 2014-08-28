Tigerair meldet mehr Passagiere

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Juli insgesamt 418 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Juli 2013 entspricht dies einer Steigerung von 2,2 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 0,5 Prozent auf 967 Millionen Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,4 Prozent auf 799 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 3,1 Prozentpunkte auf 82,6 Prozent verbessert. Mit Tigerair flogen rollend über die letzten 12 Monate gesehen 5,274 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 13,6 Prozent.