Tigerair meldet mehr Passagiere

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Juni 2014 insgesamt 486 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Juni 2013 entspricht dies einer Steigerung von 12,5 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 14,3 Prozent auf 1,040 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um gut vierzehn Prozent auf 898 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ging verglichen mit dem Vorjahresjuni um 0,2 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,3 Prozent zurück. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Tigerair Singapore 5,266 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 15,2 Prozent. Mit Tigerair Mandala flogen im Berichtsmonat Juni 2014 89 Tausend Passagiere das entspricht einem Minus von 53,6 Prozent. Tigerair Singapore hat im Juli den Betrieb bei Tigerair Mandala aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt.