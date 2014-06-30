Tigerair meldet mehr Passagiere

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Mai 2014 insgesamt 473 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Mai 2013 entspricht dies einer Steigerung von 17,7 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um sechzehn Prozent auf 1,038 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um gut siebzehn Prozent auf 881 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte verglichen mit dem Vorjahresmai um 0,9 Prozentpunkte auf solide 84,9 Prozent verbessert werden. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Tigerair Singapore 5,212 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 15,7 Prozent. Mit Tigerair Mandala flogen im Berichtsmonat Mai 2014 92 Tausend Passagiere das entspricht einem Minus von 44,6 Prozent. Tigerair Singapore wird im Juli den Betrieb bei Tigerair Mandala aus wirtschaftlichen Gründen einstellen.