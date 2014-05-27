Tigerair meldet mehr Passagiere

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat April 2014 insgesamt 452 Tausend Passagiere, verglichen mit dem April 2013 entspricht dies einer Steigerung von 19,6 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um vierzehn Prozent auf 1,002 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 16,6 Prozent auf 830 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte verglichen mit dem Vorjahresapril um 1,8 Prozentpunkte auf 82,2 Prozent verbessert werden. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Tigerair Singapore 5,141 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 15,8 Prozent. Mit Tigerair Mandala flogen im Berichtsmonat April 2014 98 Tausend Passagiere (Minus 32,9 Prozent).