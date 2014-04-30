Tigerair meldet mehr Passagiere

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat März 2014 insgesamt 482 Tausend Passagiere, verglichen mit dem März 2013 entspricht dies einer Steigerung von 16,7 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 24,0 Prozent auf 1,109 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 14,6 Prozent auf 878 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ging verglichen mit dem Vorjahresmärz um 6,5 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent zurück. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Tigerair Singapore 5,068 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 15,4 Prozent. Mit Tigerair Mandala flogen im Berichtsmonat März 2014 136 Tausend Passagiere (Minus 9,3 Prozent).