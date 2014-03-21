Tigerair meldet mehr Passagiere

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Februar insgesamt 402 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Februar 2013 entspricht dies einer Steigerung von 13,6 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 27,1 Prozent auf 994 Tausend Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 13,8 Prozent auf 742 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ging verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 8,8 Prozentpunkte auf 74,6 Prozent zurück. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Tigerair Singapore 4,317 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 15,8 Prozent. Mit Tigerair Mandala flogen im Berichtsmonat Februar 2014 158 Tausend Passagiere (Plus 54,3 Prozent) und mit Tigerair Philippines waren es im Februar 107 Tausend Passagiere (Plus 20,2 Prozent).