Tigerair meldet mehr Passagiere

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Dezember insgesamt 494 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Dezember 2012 entspricht dies einer Steigerung von 13,3 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 27,9 Prozent auf 1,156 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 13,1 Prozent auf 905 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ging verglichen mit dem Vorjahresnovember um 10,2 Prozentpunkte auf 78,3 Prozent zurück. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Tigerair Singapore 4,900 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 16,7 Prozent. Mit Tigerair Mandala flogen im Berichtsmonat Dezember 180 Tausend Passagiere (Plus 153,5 Prozent) und mit Tigerair Philippines waren es im Dezember 129 Tausend Passagiere (Plus 11,2 Prozent).