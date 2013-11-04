Tigerair meldet mehr Passagiere

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat September insgesamt 391 Tausend Passagiere, verglichen mit dem September 2012 entspricht dies einer Steigerung von 20,3 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 23,3 Prozent auf 917 Millionen Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 20,9 Prozent auf 711 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ging verglichen mit dem Vorjahresseptember um 1,5 Prozentpunkte auf 77,5 Prozent zurück. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Tigerair Singapore 4,773 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von zwanzig Prozent. Mit Tigerair Mandala flogen im Berichtsmonat September 174 Tausend Passagiere und mit Tigerair Philippines waren es im September 103 Tausend Passagiere.