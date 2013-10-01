Tigerair meldet mehr Passagiere

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat August insgesamt 419 Tausend Passagiere, verglichen mit dem August 2012 entspricht dies einer Steigerung von 18,7 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 30,3 Prozent auf 988 Millionen Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um dreiundzwanzig Prozent auf 776 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ging verglichen mit dem Vorjahresaugust um 4,7 Prozentpunkte auf 78,5 Prozent zurück. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Tigerair Singapore 4,707 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 18,4 Prozent. Mit Tigerair Mandala flogen im Berichtsmonat August 185 Tausend Passagiere und mit Tigerair Philippines waren es im August 111 Tausend Passagiere.