Tigerair meldet mehr Passagiere

Mit Tigerair Singapore flogen im Berichtsmonat Juli insgesamt 409 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Juli 2012 entspricht dies einer Steigerung von 20,6 Prozent.

Die Low Cost Airline aus Singapur hat die Verkehrsleistung um 28,2 Prozent auf 962 Millionen Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 21,8 Prozent auf 765 Millionen Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ging verglichen mit dem Vorjahresjuli um 4,6 Prozentpunkte auf 79,5 Prozent zurück. Mit Tigerair flogen rollend über die letzten 12 Monate gesehen 10,253 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 19,4 Prozent.