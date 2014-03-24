Tigerair kauft weitere Airbus Flugzeuge

Der Low Cost Carrier aus Singapur hat heute den Kauf von 37 Airbus A320neo bekanntgegeben.

Nach den aktuellen Listenpreisen hat dieser neue Auftrag einen Wert von 3,8 Milliarden US Dollar. In den Auftrag hat sich Tigerair auch 13 Optionen eingehandelt, zudem wurde der Kaufvertrag so gestaltet, dass bei Bedarf die A320neo Bestellungen auf die grössere A321 gewechselt werden könnten. Ein weiterer Auftragsbestandteil ist auch die Stornierung von neun A320ceo Maschinen, die in diesem und im nächsten Jahr hätten ausgeliefert werden sollen. Mit diesen zusätzlichen 37 Airbus Flugzeugen will Tigerair, die zu vierzig Prozent an Singapore Airlines gehört, ihr Wachstum weiter voran treiben und ältere A320neo ersetzen. Die Maschinen sollen zwischen 2018 und 2025 ausgeliefert werden. Beim Triebwerk hat sich Tigerair für das PW1100G-JM von Pratt & Whitney entschieden.