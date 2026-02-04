Tigerair Taiwan bestellt vier Airbus A321neo

Airbus A321neo new engine option (Foto: Airbus)

Tigerair Taiwan hat mit Airbus einen Kaufvertrag über vier A321neo-Flugzeuge unterzeichnet.

Dies ist die erste Bestellung dieses Flugzeugtyps für die Fluggesellschaft. Die neuen Flugzeuge werden die Streckennetzerweiterung unterstützen und gleichzeitig eine verbesserte Treibstoffeffizienz und geringere Emissionen im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation bieten.

Die Billigfluggesellschaft, die derzeit eine Flotte von 17 Flugzeugen der A320-Familie betreibt (neun A320ceo und acht A320neo), profitiert von der großen Flotten Kommunalität innerhalb der Airbus A320 Familie. Dies reduziert die Kosten für die Schulung, in der Wartung und im Betrieb.