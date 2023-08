Tiger meldet enormen Passagieranstieg

Tiger Airways hat 2009 4,9 Millionen Passagiere befördert, satte 54 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die durchschnittliche Auslastung für das vergangene Jahr stieg um sechs Prozentpunkte auf 85 Prozent. Im März transportierte die Airline 488.000 Passagiere, 51 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung verbesserte sich um drei Prozentpunkte auf 84 Prozent. Der Low-Cost-Carrier will die Frequenz auf einigen Strecken erhöhen und einige Routen wieder in ihr Angebot aufnehmen. Tiger Airways will ihren vollständigen Jahresbericht am 13. Mai 2010 veröffentlichen.