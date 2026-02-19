Tiefere Gebühren am Flughafen Zürich

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Nach Verhandlungen mit den Flughafennutzern hat sich die Flughafen Zürich AG dazu entschieden, die Gebühren um durchschnittlich rund zehn Prozent zu senken.

Die Flughafen Zürich AG muss periodisch mit den grössten Airlines und Interessensvertretungen die Flughafengebühren neu verhandeln. Nun konnte eine Einigung erzielt werden. Die neue Gebührenperiode beginnt voraussichtlich am 1. Oktober 2026. Die Gebühren werden für die Nutzerinnen und Nutzer des Flughafens Zürich in Zukunft durchschnittlich rund 10% tiefer ausfallen.

Die aktuelle Gebührenperiode am Flughafen Zürich begann im September 2016. Während der Corona-Pandemie wurde im Jahr 2020 mit den Flughafennutzern vereinbart, die Gebührenperiode aufgrund der Situation ausnahmsweise zu verlängern. Durch die Vereinbarung konnten die ausserordentlichen Auswirkungen der Pandemie berücksichtigt und die Kapitalkosten im regulierten Bereich trotz der Coronapandemie weitestgehend gedeckt werden. Am 1. April 2025 wurde das Verfahren zur Anpassung der Flugbetriebsgebühren für die nächste Gebührenperiode eröffnet.

Die Verhandlungen begannen am 1. Oktober 2025 und dauerten rund vier Monate. An den Verhandlungen haben Swiss International Air Lines AG, easyJet Europe Airline GmbH, eine Vertretung der Linienfluggesellschaften, eine Vertretung der Geschäftsluftfahrtgesellschaften, eine Vertretung der Leichtaviatik/Luftsport, sowie eine Vertretung der Speditionsunternehmen teilgenommen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) hat die Verhandlungen als Beobachter begleitet.

Passagierbezogene Gebühren sinken

Die neue Gebührenperiode startet voraussichtlich am 1. Oktober 2026. Die Gebühren für die Nutzerinnen und Nutzer des Flughafens sinken ab dann um durchschnittlich rund 10%.

Die Gebühren werden auf Basis eines Mehrjahres-Ausblicks berechnet. Dabei fliessen unter anderem das erwartete Passagieraufkommen, Bauprojekte im aviatischen Bereich und die Betriebskosten, welche den Flugbetrieb betreffen, ein. Da die Verordnung keine Gewinne aus den Flughafengebühren erlaubt, dürfen diese nur kostendeckend sein. Weil in den kommenden Jahren mehr Passagiere erwartet werden, auf welche die Kosten verteilt werden können, und der Flughafen Investitionen sorgfältig plant, konnten die Gebühren gesenkt werden.

Neu beläuft sich etwa die Gebühr je lokal abfliegenden Passagier auf insgesamt CHF 30.40 (bisher CHF 35.00). In diesen Gebühren enthalten sind die Passagiergebühr (CHF 18.20), die Passagiersicherheitsgebühr (CHF 11.30) sowie die Solidaritätsgebühr für den Service für Personen mit eingeschränkter Mobilität (CHF 0.90). Die Gebühren werden jeweils den Airlines belastet.

Lärmgebühren werden erhöht

Das Nutzungsentgelt für die Gepäcksortieranlage wird künftig in die Landegebühren integriert, womit eine reduzierte Komplexität und eine vereinfachte Verrechnung erreicht werden können. Die Landegebühren werden folglich steigen.

Die bereits angekündigten und vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) verfügten, erhöhten Lärmgebühren, welche zusätzliche Lärmzuschläge sowie eine Neueinteilung der Lärmklassen in den sensiblen Nachtstunden vorsehen, werden nun mit Inkrafttreten der neuen Flughafengebühren ebenfalls per 1. Oktober 2026 umgesetzt.

Sofern keine Änderungsanträge mehr eingehen, gilt das Gebührenreglement wie vereinbart ab dem 1. Oktober 2026.

Flughafen Zürich